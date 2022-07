LIVE. “‘Thuis’ vol voor de zege”: wij keken samen met Vanzeir naar Champions League-loting van Union, dat Rangers ontmoet - Wie treffen Anderlecht en Antwerp?

Belgisch voetbalUnion speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen de Rangers, de nummer twee uit de Schotse competitie. De heenwedstrijden staan gepland op dinsdag 2 en woensdag 3 augustus, de returns volgen een week later. Union speelt eerst ‘thuis’, al is dat aan Den Dreef in Leuven omdat het Joseph Marien Stadion niet geschikt is voor Europees voetbal. Straks gaan Anderlecht en Antwerp nog in de trommel voor de derde voorronde van de Conference League.

De Rangers werden vorig seizoen vicekampioen in Schotland, na grote rivaal Celtic, en schitterden Europees met een finaleplaats in de Europa League. Die finale werd in Sevilla na strafschoppen verloren van Eintracht Frankfurt. De Rangers tellen met Rabbi Matondo, vorig seizoen nog actief bij Cercle Brugge, Ianis Hagi (ex-Genk), Fashion Sakala (ex-Oostende) en Kemar Roofe (ex-Anderlecht) enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League in hun rangen. De Nederlander Giovanni van Bronckhorst is de coach.

Union speelt de heenwedstrijd ‘thuis’, op dinsdag 2 of woensdag 3 augustus. Al is dat niet in het Joseph Marien Stadion, wel aan Den Dreef in Leuven. De return in Glasgow (Ibrox Stadium - 50.817 plaatsen) volgt een week later. Bij plaatsing moet Union nog een play-offronde doorspartelen om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Bij verlies komen de Brusselaars automatisch terecht in de groepsfase van de Europa League.

“Moeilijk in te schatten”, vertelt Dante Vanzeir, waar we de loting gingen volgen. “Een mooie ploeg is het wel. We moeten er honderd procent klaar voor zijn. Thuis gaan we vol voor die overwinning. Als je dan op verplaatsing de nul kan houden... We hebben niets te verliezen uiteindelijk in Europa.” (kijk bovenaan dit artikel naar de video).

Volledig scherm Vanzeir en de loting. © VTM Nieuws