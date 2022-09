LIVE. Teleurstellend Anderlecht halfweg in het krijt tegen OH Leuven: Thorsteinsson strafte defensieve onoplettendheid bij paars-wit genadeloos af

Anderlecht “Ik ben hier niet voor de nationale ploeg, wel voor Anderlecht”: Jan Vertonghen is duidelijk bij officiële voorstel­ling

De kogel is door de kerk: Jan Vertonghen (35) voetbalt dit seizoen voor Anderlecht. De recordinternational van de Rode Duivels (139 caps) komt over van het Portugese Benfica en tekende in het Lotto Park een contract voor twee seizoenen. Met een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro netto wordt hij een van de recordverdieners van paars-wit. “Ik hoop niet dat ze mij hier als een held zien”, aldus Vertonghen tijdens de officiële voorstelling.

2 september