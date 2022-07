LIVE SUPERCUP. Hoefkens verrast: Otasowie en Mbamba starten, De Ketelaere zoals verwacht op de bank - Cuypers aan de aftrap bij Gent?

“Zoek de zeven verschil­len met Jean-Ma­rie”: Red Flame Tessa Wullaert toont haar hond Jean-Ma­rie Waf

Eén plus één is twee, dachten Tessa Wullaert (29) en haar vriend Mathias Deveugele (30). Beiden zijn ze actief in de voetbalwereld. Een hond met blonde krulletjes schreeuwt dan ook bijna om de naam Jean-Marie te dragen. En zo werd goldendoodle Jean-Marie Waf hun trouwste vriend. “Ik stuurde Jean-Marie Pfaff direct een foto”, zegt de Red Flame in de HLN Original ‘Bekende Viervoeters’.

12 juli