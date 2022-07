LIVE SUPERCUP. Hoefkens kiest voor Otasowie en Mbamba in basis, De Ketelaere zoals verwacht op de bank - Cuypers aan de aftrap bij Gent

JUPILER PRO LEAGUE Pierre Denier neemt na 48 jaar (!) afscheid van ‘zijn’ Racing Genk: “De Bruyne is de beste waarmee ik gewerkt hebt, Nilis de beste waarmee ik gespeeld heb”

48 jaar in dienst voor stamnummer 322, laat dat even bezinken. Bijna een halve eeuw gaf Pierre Denier (65) hart en ziel aan eerst Winterslag en nadien Racing Genk. Een clubicoon die naam waardig. Morgen speelt KRC Genk z’n galamatch tegen AEK Athene en krijgt ‘Pierke’ het afscheid dat hij verdient. Tijd voor een terugblik op een halve eeuw ‘Mijn. Club.’ “Ik, klein manneke van Molenbeersel als scout in Bernabeu. ‘Schade beperken’, schreef ik op.”

15 juli