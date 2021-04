LIVE. STVV op dubbele voorsprong tegen KV Mechelen na doelpunten Suzuki en Mboyo

Racing Genk Onuachu bezorgt Nigeria de zege in slotminuut en smeert Benin zo eerste thuisneder­laag in 7 jaar aan

27 maart Paul Onuachu heeft in minuut 94 de enige goal gemaakt in de match van Nigeria tegen Benin. Voor Benin is het de eerste thuisnederlaag in zeven jaar. De boomlange aanvaller van Racing Genk kwam in minuut 71 Leicester-spits Kelechi Iheanacho vervangen. Nigeria heeft zich dankzij het 0-0 gelijkspel tussen Lesotho en Sierra Leone geplaatst voor de eindronde van de Africa Cup. Bij The Super Eagles stonden Ndidi (ex-Genk), Osimhen (ex-Charleroi) en Onyekuru (ex-Anderlecht en Eupen) in de basis.