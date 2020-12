LIVE. STVV moet met tien verder na tweede gele kaart Asamoah, Charleroi op weg naar deugddoende zege

Jupiler Pro League Anderlecht viert zege intens in kleedkamer, Kompany: “Bedankt én sorry” - Van den Brom: “Zet me niet af als Calimero”

12:20 Meer dan goeie punten voor Anderlecht, gisteravond tegen RC Genk. Dat vond ook Vincent Kompany. Hij sprak in een euforische kleedkamer niet mis te verstane woorden (zie video onderaan). En op de perconferentie hielp hij graag een misverstand uit de wereld, rond het beeld dat na de match in Beerschot “onterecht” op zijn team plakt. John van den Brom van zijn kant gaf ootmoedig toe dat zijn ploeg niets verdiende, maar had zich duidelijk een hele match lang geërgerd aan ref Verboomen en VAR Lambrechts.