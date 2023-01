LIVE. STVV komt uit het niets op voorsprong, wat kan Standard nog?

Club Brugge “Mignolet heeft veel verdoezeld”: Degryse over het voorbije jaar van Club en het volgende, “dat belangrijk wordt voor imago Mannaert en Verhaeghe”

“Als het nu ook met deze trainer niet lukt, zijn ze bij Club de verkeerde weg ingeslagen.” Tussen kerst en nieuw neemt onze huisanalist Marc Degryse het bewogen jaar van Club Brugge onder de loep en hij blikt ook vooruit naar 2023. Want dat wordt dus ook voor het bestuur opnieuw een beproeving, met eerst nog een zoektocht naar een opvolger voor Carl Hoefkens. “Je hebt een trainer nodig, die méér gewoon is. Iemand die in de Premier League gewerkt heeft bijvoorbeeld. Die erboven staat, want het was toch allemaal een beetje slap.”

29 december