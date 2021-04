LIVE. STVV klimt op voorsprong tegen tienkoppig Waasland-Beveren

Voetbal Transfer Talk. Anderlecht informeer­de (zonder meer) naar Mbokani en Refaelov

13:18 Het tegendeel had verbaasd. Anderlecht zal in de zomer wellicht maar weinig slagkracht hebben, dus speurt paars-wit de markt af naar goedkope versterkingen. Zo informeerde Anderlecht ook naar Antwerp-spelers Dieumerci Mbokani (35) en Lior Refaelov (34). De twee zijn eind dit seizoen einde contract, het is maar de vraag of zij nog gaan bijtekenen bij het stamnummer één, want de gesprekken lopen al even.