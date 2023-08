LIVE STVV-ANDERLECHT. De bal rolt op Stayen! Kan paars-wit ook winnen tegen Sint-Truiden?

Eindelijk weer herkenbaar: waarom de trein van Club Brugge vertrokken lijkt na de referentie­match in Westerlo

Nog een geluk dat we ze de voorbije week niet hebben afgebrand. In Westerlo zette Club Brugge niet één, maar drie stappen vooruit: “Ik ben trots op ‘the boys’,” was Ronny Deila opgelucht. Waarom Club in het Kuipje een referentiematch lijkt te hebben gespeeld.