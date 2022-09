LIVE. Stevig begin in het Lotto Park: Tamari trapt op Van Crombrugge, ook Esposito ziet pogingen gered

Antwerp PORTRET. Schoonzoon van Frank de Boer en verleden als babymodel: wie is Calvin Stengs, de nieuwe rechter­flank van Antwerp?

Antwerp heeft een nieuwe rechterflank beet. Calvin Stengs (23) komt over van OGC Nice. International bij Oranje, die in België vooral bekend is van een allesbepalend doelpunt tegen... Antwerp. En misschien ook van z’n unieke band met Frank de Boer. “Vergeet niet waar je vandaan komt”, is de leuze waar hij bij leeft. Een portret.

31 augustus