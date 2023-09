LIVE STANDARD-RWDM. Standard alwéér in de problemen: Gueye kopt RWDM op voorsprong

“Mijn naam op dat truitje was altijd de droom”: volg in ‘Believe’ het verhaal van onze Rode Duivels en hun fans richting EURO 2024

In het hoofd van de spelers, in het hart van hun fans. Met ‘Believe’ lanceren de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Jupiler een nieuwe, zesdelige docureeks waarin verschillende Rode Duivels en supporters richting het EK van 2024 hun persoonlijk verhaal vertellen. Openen doet ‘Believe’ met Dodi Lukebakio, die mee het nieuwe elan van de Duivels belichaamt. “Toen ik m’n naam in de vestiaire zag wist ik: dit is mijn moment”. Kijk nu op VTM GO naar de eerste aflevering, later maken onder anderen Eden Hazard en Jan Vertonghen hun opwachting.