LIVE STANDARD-RWDM. Opluchting in Sclessin: Kanga trapt gelijkmaker binnen

Onze clubs mogen langer shoppen dan topcompeti­ties, maar wat met Saoedi-Ara­bië? Alles wat u moet weten over nakende Transfer Deadline Day

Deadline Day is coming. De klok tikt voor clubs die zich nog willen versterken. Vrijdag sluit de transfermarkt in de Europese topcompetities, de onze blijft nog wat langer open, tot 6 september. Waarom is dat zo? En wat betekent dat nu allemaal precies? Alles wat u moet weten over ‘Transfer Deadline Day.’