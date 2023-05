LIVE STANDARD-GENT (za, 20u45). Castro-Montes en Nurio keren terug bij de Buffalo’s

KIJK. Waarom Mark van Bommel z’n medaille na de bekerwinst meteen wegmoffel­de in z’n broekzak

‘t Was een opvallend beeld tijdens de huldiging van Antwerp na de bekerfinale. Trainer Mark van Bommel stopte z’n medaille meteen nadat hij ze kreeg weer weg (zie video boven). Een actie die we normaal zien bij spelers of coaches die de een finale verliezen. Maar Van Bommel had er een goeie reden voor.