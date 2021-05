LIVE. Standard en Oostende houden elkaar in evenwicht

KRC Genk Tweede zomertrans­fer van Racing Genk is een feit: Limburgers halen verdediger van Deportivo La Coruña

18 mei Racing Genk heeft na Simen Jukleröd zijn tweede zomertransfer beet. Mujaid Sadick is de naam van de centrale verdediger van opleiding. Sadick is 21 jaar en kom over van Deportivo La Coruña, de Spaanse traditieclub die intussen is afgegleden naar de Spaanse derde klasse. Op 12 mei 2018 debuteerde hij op 18-jarige leeftijd in La Liga, maar nadien degradeerde Sadick mee met Deportivo naar de tweede klasse.