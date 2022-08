LIVE. Standard-coach Deila kiest voor hetzelfde elftal dat Cercle klopte vorig weekend

Belgisch voetbal Onze chef voetbal over spierbal­len­ge­rol van Antwerp: “Er is niemand meer gebrand om de hegemonie van Club Brugge te doorbreken dan Paul Gheysens”

Bizarre wending in het transferdossier van Jurgen Ekkelenkamp. De Nederlandse middenvelder van Hertha Berlijn was woensdagavond helemaal rond met Club Brugge, maar koos na een nachtje slapen in extremis voor Antwerp. “Paul Gheysens wil maar één ding: kampioen worden. Nú. Niet volgend jaar”, aldus onze chef voetbal.

5 augustus