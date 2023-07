LIVE STAGES. Twee sessies voor Anderlecht op laatste trainingsdag in Oostenrijk

Club Brugge ziet Mata voor 5 miljoen naar Lyon vertrekken, talent Talbi scheurt kruisban­den

De transfer van Clinton Mata (30) naar Olympique Lyon is helemaal rond. De Angolese Belg verlaat zo na vijf seizoenen Club Brugge, dat vijf miljoen euro vangt voor zijn rechterflank. Even dreigde een mogelijk transferverbod en financiële restricties voor Lyon roet in het eten te gooien, maar de transfer gaat zeker door.