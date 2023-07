LIVE STAGES. Spelersvrouwen Anderlecht krijgen bloemen opgestuurd van Fredberg - Antwerp leeft zich uit op teambuilding

Anderlecht als elfde zonder play-offs toch kijkcijfer­kam­pi­oen vorig seizoen: “Palmares en prestige gom je niet zomaar weg”

Het rotseizoen van Anderlecht als elfde in de stand zonder play-offs weerspiegelde zich niet in de tv-kijkcijfers: paars-wit was gemiddeld het meest bekeken team. Ook Union bleek in trek, terwijl de mindere zevende positie van AA Gent opviel. Sporteconoom Wim Lagae duidt de cijfers: “Voor Anderlecht is dit zeker een opsteker.”