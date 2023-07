LIVE STAGES. RSCA-spelers fietsen en gaan straks raften - Antwerp-spits Janssen traint niet met groep - 4.000 fans voor oefenpot van Club

“Ik doe wat ik wil en ik bepaal”: terugblik op de bewogen Club-ja­ren van Noa Lang

Hate it or love it. Met Noa Lang vertrekt één van de grootste attracties voor 15 miljoen euro naar PSV Eindhoven. Niet het gehoopte resultaat voor de Nederlander en Club Brugge, al kunnen beiden zich er na drie bewogen seizoenen in vinden. Een terugblik op de onemanshow van ‘Noano’.