LIVE STAGES. RSCA-spelers fietsen en gaan raften - Antwerp-spits Janssen traint niet met groep - Standard verliest na 3-1-voorsprong

Zware knieblessu­re houdt Kylian Hazard zes maanden aan de kant, vrijdag volgt operatie

Waarvoor gevreesd werd, is na verschillende onderzoeken bevestigd: Kylian Hazard, die vorige zaterdag in de oefenwedstrijd op Standard vlak voor de rust naar de kant moest, heeft een zware knieblessure opgelopen. De kruisbanden van de rechterknie zijn afgescheurd en ook de meniscus is geraakt. De jongere broer van Eden en Thorgan Hazard wordt nu vrijdag al geopereerd. Daarna wacht hem een revalidatie van zes maanden, waardoor hij ten vroegste na Nieuwjaar opnieuw beschikbaar is.