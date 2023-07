LIVE STAGES. Antwerp vertrokken richting Oostenrijk, waar Anderlecht al volop aan de slag is - Club Brugge werkt oefenkamp af in Nederland

Vicekampi­oen Racing Genk is er opnieuw aan begonnen: “Het mislopen van de titel is verteerd”

23 dagen na die voor RC Genk zo pijnlijke zondag 4 juni is de ploeg van Wouter Vrancken aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. “Die tik is intussen verwerkt, al is er nog wat ontgoocheling. Normaal als je sportman bent”, zegt de Genkse T1. Nieuwkomer Joris Kayembe was van de partij. Alieu Fadera, onlangs overgekomen van Zulte Waregem, ontbrak.