LIVE STAGES. Antwerp aangekomen in Oostenrijk, waar Anderlecht al volop aan de slag is - Club Brugge werkt oefenkamp af in Nederland

Achter­grond bij de eigenzinni­ge werkwijze van Jesper Fredberg: “Ik weet niet of ik hem moet vertrouwen of wantrouwen”

Het huwelijk lijkt nu toch echt plaats te vinden: Kasper Dolberg (25) & RSC Anderlecht (115). Of dat goedkomt? Dezelfde vraag stellen nogal wat mensen over sportief CEO Jesper Fredberg. Aan lef ontbreekt het die laatste niet. Een achtergrondverhaal. “Eén op één in zijn bureau vond ik Fredberg kil, emotieloos en onwrikbaar. Hij weet wat hij wil en geeft daar heel weinig op toe.”