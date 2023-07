LIVE STAGES. Antwerp, AA Gent en Club Brugge ronden oefenstage af met zege - Union en Genk spelen gelijk

INTERVIEW. “Ik snap de verontwaar­di­ging over de uitkoop van De Witte en Louwagie”: Sofie Bracke, dealmaker bij overname AA Gent

Nergens in het profvoetbal is de rol van de politiek groter dan in Gent. Dat geen Amerikaan of oliesjeik maar Sam Baro de Meetjeslander AA Gent overneemt, draagt de uitdrukkelijke stempel van Schepen van Sport Sofie Bracke (43). Ze geeft inkijk in het soms nevelige verkoopsproces en de relatie met Ivan De Witte en Michel Louwagie. “De houding van het clubbestuur in het verleden was niet in lijn met hun daden in het heden.”