LIVE. Spektakel in de Antwerpse derby: Suzuki brengt spanning terug na prima dribbel Tissoudali!

Racing Genk Thorup had gesprek met Dewaest, verdediger blijft voorlopig in B-kern

24 oktober Jess Thorup heeft een gesprek gehad met Sébastien Dewaest. De verdediger van Racing Genk zit nu al anderhalve maand in de B-kern, nadat hij in de clinch lag met de vorige coach Hannes Wolf. Dewaest stuurde aan op een vertrek in de transferperiode, maar er liepen geen noemenswaardige aanbiedingen binnen voor de 29-jarige ex-kapitein van Genk. Er wordt nu intern overlegd over de situatie, mogelijk volgt er begin volgende week meer duidelijkheid.