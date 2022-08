LIVE. Spektakel Achter de Kazerne, waar het van 2-4 plots naar 4-4 gaat !

Jupiler Pro League Zirkzee stap dichter bij Anderlecht: spits speelt straks vermoede­lijk weer in het shirt van paars-wit

Een publiekslieveling is op de weg terug naar het Park. Joshua Zirkzee (21): aangeboden bij Club Brugge en in beeld bij PSV, maar straks vermoedelijk weer in het shirt van Anderlecht. De onderhandelingen met Bayern München lopen.

18 augustus