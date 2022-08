LIVE. Skov Olsen knalt Club Brugge meteen na rust op voorsprong tegen Zulte Waregem

Champions League De lefgozer in Dante Vanzeir, die cruciale penalty omzette tegen Rangers: “Hij bewondert spelers met durf. Zo’n Ibrahimo­vic... dat prikkelt hem”

Dante Vanzeir (24) is ‘cool’. Anders zet je geen cruciale penalty om tegen Rangers na een eerdere dure misser tegen Club. Ploegmaats en vader Michel over de lefgozer in Vanzeir. “Hij heeft geen schrik om met zijn gezicht tegen de muur te lopen.”

3 augustus