LIVE SINT-TRUIDEN-KV OOSTENDE. Pakt KVO broodnodige punten in degradatiestrijd?

Van Karel Geraerts tot Vincent Kompany: nieuwe reeks trainers heeft Pro License-diploma officieel beet

Dubbel feest voor Karel Geraerts. Behalve de Trofee Raymond Goethals kreeg de Union-trainer namelijk ook zijn Pro License-diploma overhandigd. Vincent Kompany is vanaf nu eveneens in het bezit van de belangrijkste trainersdiploma. De voormalige Anderlecht-trainer scheert in Engeland hoge toppen met Burnley, maar zakte de voorbije maanden telkens af naar België om er de lessen bij te wonen. Andere afgestudeerden zijn onder anderen Rik De Mil (interim-coach bij Club Brugge), Mbaye Leye, Carl Hoefkens, Eward Still (Eupen) en Jan Wuytens (T2 bij RC Genk).