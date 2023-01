LIVE SERAING-ANDERLECHT (16u). Wedstrijd in gevaar? Ref Kevin Van Damme keurt rond 10u het veld

Union “Anderlecht is geen vijand”: Union-CEO Philippe Bormans over protest fans tegen Europese achtste finale in Lotto Park

Temidden de hoge sportieve vlucht van Union zit er toch één twistappel: de belangrijkste fangroep Union Bhoys pikt het niet dat de club voor zijn Europese achtste finale in maart uitwijkt naar rivaal Anderlecht. CEO Philippe Bormans reageert voor het eerst op de heisa: “In OH Leuven zaten we aan onze limiet. En Anderlecht is niet onze vijand.”

18 januari