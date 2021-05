LIVE. Schoofs zet KV Mechelen snel op voorsprong, Muleka mist enorme kans!

Seraing Seraing zonder akkoord met Ferrera, Preud’homme dan? “Zouden we eerst stadion moeten verkopen”

14 mei Een belangrijke dag voor Seraing. Philippe Gaillot, op grond van zijn functie als sportief directeur van FC Metz linea recta betrokken bij de samenwerking met FC Seraing, was vandaag op de Pairay voor een tweede gespreksronde. Er werd gesproken over het aanblijven van Emilio Ferrera en Marc Grosjean, de aanvoer van versterking en de aanbreng van structurele verbeteringen. Met Grosjean, Emilio’s assistent, werd een akkoord bereikt. Met Ferrera zelf niet. We gaan ervan uit dat Seraing moet uitkijken naar een vervanger.