LIVE RWDM-KV MECHELEN. Storm met eerste doelgevaar

Verblijfsvergunning Konaté nog niet in orde

Er komt schot in de zaak-Mory Konaté. De middenvelder is sinds eind vorige week in Senegal om zijn verblijfsvergunning in orde te brengen. De wedstrijd van zaterdag in RWDM komt sowieso nog te vroeg. “Het is nog niet in orde”, aldus trainer Steven Defour. “Anders zou hij op het vliegtuig zitten richting ons land. Om zijn conditie op peil te houden, heeft hij een individueel schema meegekregen en staat hij in contact met de physical coach. Maar dit is niet de ideale manier van werken. Zelfs als het in orde komt, zal het nog even duren vooraleer hij zijn topniveau haalt.” (JDKK)