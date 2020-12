LIVE. Rusten in Kortrijk! Geen goals in eerste helft, wel snel rood voor Yaremchuk

Multimedia Slechte wifi in huis? Dit kan je doen om het te verbeteren

23 december Of je nu op zolder wil thuiswerken of lekker ontspannen in bed naar een serie wil kijken: de kans dat je stabiele wifi nodig hebt is groot. Toch zal je zien dat er altijd wel kamers zijn waar de verbinding net iets minder goed is. Onze techredacteur legt je uit hoe je je wifiverbinding kan verbeteren.