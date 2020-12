LIVE. Rits komt in de ploeg bij Club, Kossounou centraal achterin naast Mechele

Club Brugge Officieel: Bas Dost wordt de nieuwe spits van Club Brugge

24 december Het is nu ook officieel: Bas Dost wordt de nieuwe spits van Club Brugge. De Nederlander - in het verleden uitkomend voor onder andere Wolfsburg en Sporting Lissabon - komt over van het Duitse Eintracht Frankfurt. Als Dost slaagt voor z'n medische testen, tekent hij een contract voor anderhalf seizoen in Brugge.