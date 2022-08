LIVE. Radja Nainggolan begint op de bank tegen Union

Jupiler Pro League Negen goals Achter de Kazerne, thuiszeges voor Club en Genk en pijnlijk verlies voor Standard: de hoogtepun­ten van speeldag vijf

De vijfde speeldag in de Jupiler Pro League behoort alweer tot het verleden. Club Brugge en Racing Genk wonnen in eigen huis, terwijl Standard een pijnlijke thuisnederlaag leed tegen OHL. Maar het grootste spektakel was ongetwijfeld Achter de Kazerne. Liefst negen goals, en wat een ommekeer. Bekijk hieronder de hoogtepunten van de speeldag.

22 augustus