LIVE. Radja Nainggolan (33) komt aan op de Bosuil om transfer naar Antwerp af te ronden

Een nieuwe attractie op onze velden. Nainggolan vliegt straks naar België om een contract bij Antwerp te tekenen. De deal is quasi rond. Radja moet in ons land wel nog medische testen ondergaan.

De middenvelder ontbond zijn contract bij Inter en had verschillende opties - zoals Besiktas en Cagliari. Radja’s looneisen zijn niet min, maar op de Bosuil willen ze daar aan tegemoetkomen. Over de looncijfers wilt Antwerp nog niet veel kwijt, al zal Nainggolan zeker geen kleinverdiener worden in de Belgische competitie. Door de opstappremie die hij bij Inter nog ontving ging de middenvelder akkoord met een lager loon dan hij in Italië opstreek. De tekenbonus bedraagt wel zo’n 2 miljoen euro per jaar.