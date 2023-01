LIVE RACING GENK-SERAING. De hekkensluiter lijkt een vogel voor de kat: Trésor verdubbelt nog voor het kwartier de score

Union ANALYSE. Union maakt zich op voor het post-Van­zeir-tijd­perk: hoe moeten ze het gemis opvangen?

Met de nakende transfer van Dante Vanzeir naar New York RB eindigt een tijdperk op Union. Want na Deniz Undav afgelopen zomer vertrekt zo dadelijk zijn wederhelft. Vanzeir en Undav waren een hypercomplementair duo dat met geweldige statistieken Union sportief weer op de kaart hielp. Hoe moet Union het vertrek van Vanzeir opvangen om even performant te blijven? Wat zijn de alternatieven binnen de kern? Of trekken ze Yorbe Vertessen aan? Een analyse.

27 januari