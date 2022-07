LIVE. Promovendus Westerlo kijkt OH Leuven in de ogen aan Den Dreef

Standard Standard-middenvel­der Aron Dønnum betrapt op rijden zonder rijbewijs: “Niet op hoogte van Belgische wetgeving”

Standard-middenvelder Aron Dønnum is afgelopen woensdagavond in Tongeren tegen de lamp gelopen tijdens een verkeerscontrole. De 24-jarige Noor bleek niet over een rijbewijs te beschikken en zijn voertuig was ook niet gekeurd. Hij mag zich aan een uitnodiging voor de politierechtbank verwachten.

