LIVE. Prestigeduel op Jan Breydel: kers op de taart voor kampioen, of eindigt Genk met een knal?

Club Brugge Club gaat lange feestnacht tegemoet, fans komen op straat om titel te vieren

21 mei Club Brugge heeft de klus geklaard. Blauw-zwart had genoeg aan een 3-3-gelijkspel op bezoek bij Anderlecht om de 17de landstitel in de clubgeschiedenis te pakken. Na het laatste fluitsignaal viel er dan ook een flinke last van de schouders.