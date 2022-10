LIVE. Peeters mildert vanop de stip voor Eupen op Cercle Brugge

Challenger Pro League Dieumerci Mbokani meteen matchwin­naar bij debuut voor SK Beveren

Wat een debuut. Dieumerci Mbokani was in zijn eerste duel voor SK Beveren meteen van goudwaarde. De 36-jarige aanvaller viel in de tweede helft in, waarna hij in de 85ste minuut de winning goal maakte tegen Deinze: 2-1.

