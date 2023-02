LIVE. Parker geeft Mata en Yaremchuk nieuwe kans in topper tegen Union, Rits krijgt opnieuw de voorkeur op Nielsen

Waarom een scheids­rech­ter in het vrouwen­voet­bal slechts 52 euro verdient

Een wedstrijdpremie van 2.000 euro, plus een maandloon van 2.600 euro, bruto welteverstaan: dat is wat een elitescheids in de Jupiler Pro League tegenwoordig verdient, los van Europese opdrachten. Heel wat meer dan in de hoogste afdeling bij de vrouwen, waar slechts een habbekrats te rapen valt. Maar ook heel wat minder dan de bedragen die de grote buitenlandse competities aan hun refs uitkeren.

