LIVE. Orban brengt Gent weer naast Westerlo: 3-3! Wat mogen we nog verwachten in het Kuipje?

“We verdienen hier niets”: een geslagen Steven Defour, nadat KV Mechelen zege helemaal uit handen geeft in Eupen

Wat een dol slot Am Kehrweg. Malinwa leek op weg naar de zege in Eupen, tot het in de slotfase nog helemaal foutliep. N’Dri en Baiye wisten in minuut 87 en 93 de vroege openingsgoal van Verstraete uit.

8:05