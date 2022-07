LIVE. Opstellingen bekend - Goed nieuws voor Flames: Italië en IJsland delen de punten

Club Brugge Deal bijna afgerond: Club Brugge haalt centrum­spits Muriqi voor recordbe­drag van 10 miljoen

Club Brugge is op enkele details na rond met Lazio over Vedat Muriqi (28). Na Larin en Jutglà haalt blauw-zwart een derde aanvaller in huis voor een recordbedrag van ongeveer 10 miljoen euro.

7 juli