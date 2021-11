LIVE. Op naar verlengingen? Anderlecht en Seraing op zoek naar winning goal in spektakelrijk bekerduel

Belgisch voetbal ‘The Process’ van Kompany dan toch wat zichtbaar: Anderlecht in zog van absolute Europese topclubs in afgelegde afstand balcircula­tie

Bij het voetbalideaal van Vincent Kompany hoort dominant balbezit met hoge balcirculatie. Uit onderzoek blijkt nu dat Anderlecht dit seizoen tot de Europese top hoort in de afgelegde afstand van de balcirculatie: paars-wit pronkt als 13de in een ranglijst van 654 clubs over 40 wereldwijde topcompetities. Onder meer Ajax, Bayern en Man. City halen de toptien.

29 november