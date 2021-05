LIVE. Op de Bosuil gaat het om de miljoenen vanavond. Wie wordt derde: Antwerp of Anderlecht?

Nmecha blijft streng, Kompany blikt vooruit: “We kunnen elke defensie aan, we moeten gewoon blijven pushen”

20 mei Ook bij Anderlecht tevreden gezichten. Club Brugge speelde dan wel kampioen op het veld van Anderlecht, door een doelpunt in de slotseconden neemt paars-wit een serieuze optie op de derde plaats. Nmecha blijft wel streng, en ook Kompany kijkt naar de toekomst: “De jongens waar we vandaag tegen spelen hebben al een bepaalde status. Waar onze jongens later zullen zitten zal waarschijnlijk hoger zijn, maar dat is nog niet voor nu.”