LIVE. Onuachu brengt Genk al vroeg op voorsprong tegen Westerlo: 0-1!

Conference League Onze chef voetbal wenst Anderlecht en AA Gent “good luck” in de Conference League: “Vroegtij­di­ge eliminatie zou de malaise alleen nóg groter maken”

Zéér belangrijke avond voor Anderlecht en AA Gent in Europa. Beide ploegen staan op de rand van de uitschakeling in de Conference League en moéten winnen om zich alsnog te kwalificeren. Onze chef voetbal Niels Poissonnier wenst paars-wit en de Buffalo’s geluk. “Je wil in februari de sportactualiteit toch niet gedomineerd zien door enkel Club Brugge en Union, heren uit Anderlecht en Gent?”

3 november