LIVE. OHL verdedigt 1-0-voorsprong tegen Westerlo. Tweede helft op gang gefloten

Club Brugge Club heeft Ecua­doraans talent beet, blauw-zwart betaalt bijna 4 miljoen voor vijfde zomeraan­winst

In afwachting van de uitgaande transfer van Charles De Ketelaere, is Club Brugge helemaal rond met zomeraanwinst nummer 5. De 18-jarige verdediger Joel Ordóñez is in België voor zijn medische test - blauw-zwart betaalt net geen vier miljoen.

29 juli