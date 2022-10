LIVE OHL-GENT (18u30). Vanhaezebrouck in survivalmodus: “Sommige jongens stuiten op limieten”

Zo moest AA Gent Hugo Cuypers missen tegen Shamrock Rovers. “Ik kon amper op mijn benen staan”, zei de spits ons deze middag voor vertrek op de luchthaven.”Gelukkig voelt Hugo zich intussen beter, maar helemaal genezen is hij nog niet”, pikte Hein Vanhaezebrouck in. “De andere zieken (Hong, Hjulsager en Lagae, red.) voelen zich ook behoorlijk. Het lijkt mee te vallen, al is het nog altijd wat afwachten richting OH Leuven.”

Voor AA Gent was die buikgriep-opstoot niet de eerste tegenslag dit seizoen. Zo liggen er ook nog zeven spelers in de lappenmand. “Eens je toch bezig bent, pak je het beter allemaal in één keer mee”, grijnsde ‘HVH’. “Het is deze weken een survival. Zowel tegen Seraing als Shamrock Rovers hadden we het moeilijk. Maar we trokken het wel telkens over de streep, en dat stemt mij tevreden. Ook de resterende wedstrijden voor de WK-break beloven zwaar te worden. Laat ons hopen dat we volgende week enkele jongens kunnen recupereren. Want door al die blessures en ziektes zijn het vaak dezelfden die spelen. We moeten hen pushen. Sommigen stuiten daardoor stilaan op hun limieten, zoals Joseph (Okumu, red.). Soms heb je een selectie die alles aan kan. Kijk naar Union - zij staan in de breedte sterker dan vorig seizoen. Dat is bij ons niet het geval.”