LIVE OHL-ANDERLECHT. Riemer met enkele wissels na Europese stunt: Slimani opnieuw in de spits, ook Ashimeru en Sardella starten

VOETBAL Matchen van 100 minuten of meer, zoals op het WK, op komst in België? “Vechten tegen het tijdwinnen”

De opvallendste vernieuwing van het WK in Qatar met overtijd van tien minuten of meer kreeg nog geen navolging in de nationale competities zoals in België. Het internationale regelorgaan IFAB en de wereldvoetbalbond FIFA willen dat straks anders zien: zij gaan de bonden aansporen om de WK-regels over blessuretijd over te nemen. Eens zover, zou de impact op de spelers wel eens groot kunnen zijn.