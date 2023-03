LIVE OHL-ANDERLECHT. Paars-wit virtueel in top acht nadat Slimani voor verdiende voorsprong zorgde met omgezette strafschop!

“Wij stress? Gezien hoe dominant we waren?” Leider Genk wil na slinkende bonus niet weten van nervosi­teit

En toen bedroeg de voorsprong nog vijf punten. Racing Genk speelde tegen Union een sterke eerste helft . Toch ging het met een achterstand de rust in en die kwam het in de tweede helft niet meer te boven: 1-2. Wordt men stilaan nerveus bij de leider? “Neen hoor, anders zouden we niet zo dominant zijn”, zei trainer Wouter Vrancken.