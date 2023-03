LIVE OHL-ANDERLECHT. Paars-wit op verdiende voorsprong aan Den Dreef: Slimani zet strafschop keurig om!

Intussen bij Standard: populari­teit Ronny Deila stijgt naar ongekende hoogte

Everybody loves Ronny. Terwijl het bij Club Brugge een grote trainersmalaise is, kan Ronny Deila in Luik niets verkeerds meer doen. De club gaat binnenkort zelfs T-shirts van zijn trainer verkopen. Behoorlijk uniek.