LIVE. OH Leuven op voorsprong tegen KV Oostende dankzij treffer van Malinov

Voetbal Eerste klasse A Yves Vanderhaeg­he (KVK Kortrijk): “Ze hadden de competitie al lang moeten stilleggen”

25 december Voor KV Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe hoeft het allemaal niet meer. “Wat is het belangrijkste: de gezondheid van de spelers of het voetbal? Wat is de meerwaarde om zonder publiek toch per se te willen blijven voetballen? Ze hadden de competitie al lang moeten stilleggen.”