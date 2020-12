LIVE. OH Leuven kan top vier binnenkomen bij zege op Kortrijk

Jupiler Pro League Anderlecht doorbreekt zegereeks van Racing Genk dankzij penalty­goal Nmecha

9:16 Anderlecht heeft de zegereeks van Racing Genk een halt toegeroepen. De leider kwam te zwak voor de dag in het Lotto Park. Een degelijk paars-wit had aan een penaltygoal van Nmecha genoeg om voor het eerst in vijf matchen nog eens te winnen.